Daftar 10 Anggota DPR RI Terpilih Peraih Suara Terbanyak di Pemilu 2024 yang Ditetapkan KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan suara hasil Pileg 2024 usai sengeketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi berakhir. Politikus PDIP Said Abdullah berada di puncak daftar 10 anggota DPR RI terpilih 2024-2029 yang meraih suara terbanyak pada pemilu tahun ini.

Penetapan itu berlangsung melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024). PDIP ditetapkan sebagai partai pemenang Pileg 2024.

"Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," kata Afifuddin.

Dalam penetapan itu, Said mendapatkan 528.815 suara, disusul Dedi Mulyadi dari Partai Gerindra yang mengantongi 375.658 suara. Lalu diurutan ke-tiga peraih suara terbanyak dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menempati posisi keenam.

Berikut daftar 10 anggota DPR RI terpilih dengan suara di Pileg 2024 :



1. Said Abdullah (PDIP): 528.815 suara

2. Dedi Mulyadi (Gerindra): 375.658 suara

3. Edhie Baskoro Yudhoyono (Partai Demokrat) : 318.223 suara

4. Hillary Brigitta Lasut (Partai Demokrat): 310.780

5. Airin Rachmy Diani (Partai Golkar): 302.878 suara

6. Puan Maharani (PDI Perjuangan): 297.366 suara

7. I Nyoman Parta (PDI Perjuangan): 281.688

8. Fauzi H Amro (Partai NasDem): 281.499 suara

9. Sofyan Tan (PDI Perjuangan): 279.334 suara

10. Komarudin Watubun (PDI Perjuangan): 278.024 suara