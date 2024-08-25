Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Update Banjir Bandang Ternate, Korban Tewas Bertambah Jadi 13 Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:55 WIB
<i>Update</i> Banjir Bandang Ternate, Korban Tewas Bertambah Jadi 13 Orang
Dampak banjir bandang di Ternate. (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Minggu (25/8) pukul 03.30 WIT.

"13 meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka, dan jumlah korban terdampak masih dalam proses pendataan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari melaporkan banjir ini juga menyebabkan kerusakan material dengan 10 unit rumah rusak berat (RB). Hingga saat ini, upaya penanganan di lokasi bencana terus dilakukan. 

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Ternate bersama instansi terkait telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban dan kaji cepat dampak bencana. BPBD Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Ternate guna mempercepat penanganan di lapangan.

Sementara itu, kebutuhan mendesak di lokasi terdampak meliputi tenda pengungsi, light tower, selimut, matras, terpal, kasur lipat, dan sembako. Tim di lapangan juga sedang melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan jumlah korban terdampak dan kerusakan yang terjadi.

