Gempa M4,3 Guncang Halmahera Barat Malut

JAKARA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,3 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), Minggu (25/8/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 18:45 WIB.

BMKG menerangkan bahwa lokasi gempa berada pada 1.83 Lintang Utara (LU), 127.19 Bujur Timur (BT), tepatnya 69 kilometer sebelah barat laut Halmahera Barat. Gempa berpusat pada kedalaman 91 kilometer.

BMKG memastikan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.3, 25-Aug-2024 18:45:54WIB, Lok:1.83LU, 127.19BT (69 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:91 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )