HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News : Gempa M 5,5 Guncang Pegunungan Bintang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:20 WIB
<i>Breaking News</i> : Gempa M 5,5 Guncang Pegunungan Bintang
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,5 mengguncang Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu (25/8/2024) pukul 22.35 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa tersebut berada di titik koordinat 5,82 Lintang Selatan dan 147,20 Bujur Timur.

Pusat gempa berada di 755 kilometer arah tenggara Pegunungan Bintang pada kedalaman 134 Km.

“Mag:5.5, 25-Aug-2024 22:35:12WIB, Lok:5.82LS, 147.20BT (755 km Tenggara PEG-BINTANG-PAPUA), Kedlmn:134 Km,” begitu laporan dikutip dari akun media sosial resmi BMKG.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
