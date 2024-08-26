Prihatin Eskalasi, Sekjen PBB Desak Israel dan Hizbullah Hentikan Permusuhan

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi antara Israel dan Hizbullah (Foto: AP)

GAZA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi antara Israel dan Hizbullah. Dia menyerukan kedua pihak untuk segera kembali menghentikan permusuhan.

"Tindakan ini membahayakan penduduk Lebanon dan Israel, serta mengancam keamanan dan stabilitas regional," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

Seperti diketahui, Hizbullah meluncurkan ratusan roket dan pesawat nirawak terhadap Israel pada Minggu, (25/8/2024) sebagai balasan atas pembunuhan seorang komandan senior di Beirut pada bulan lalu.

Miiter Israel mengatakan telah menyerang sejumlah sasaran di Lebanon, sebelum serangan tersebut karena ada penilaian bahwa Hizbullah sedang bersiap untuk memulai serangan itu.

Hizbullah mengatakan telah meluncurkan lebih dari 320 roket Katyusha ke Israel dan menyerang 11 sasaran militer. Serangan itu dilaporkan telah menyelesaikan respons tahap pertama terhadap pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan senior, di Beirut. Adapun respons penuh akan memakan waktu cukup panjang.

Kekhawatiran akan eskalasi antara kedua belah pihak telah meningkat sejak serangan rudal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel bulan lalu menewaskan 12 anak muda dan militer Israel membunuh Shukr di Beirut sebagai tanggapan.