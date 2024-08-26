Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prihatin Eskalasi, Sekjen PBB Desak Israel dan Hizbullah Hentikan Permusuhan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |08:05 WIB
Prihatin Eskalasi, Sekjen PBB Desak Israel dan Hizbullah Hentikan Permusuhan
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi antara Israel dan Hizbullah (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi antara Israel dan Hizbullah. Dia menyerukan kedua pihak untuk segera kembali menghentikan permusuhan.

"Tindakan ini membahayakan penduduk Lebanon dan Israel, serta mengancam keamanan dan stabilitas regional," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

Seperti diketahui, Hizbullah meluncurkan ratusan roket dan pesawat nirawak terhadap Israel pada Minggu, (25/8/2024) sebagai balasan atas pembunuhan seorang komandan senior di Beirut pada bulan lalu.

Miiter Israel mengatakan telah menyerang sejumlah sasaran di Lebanon, sebelum serangan tersebut karena ada penilaian bahwa Hizbullah sedang bersiap untuk memulai serangan itu.

Hizbullah mengatakan telah meluncurkan lebih dari 320 roket Katyusha ke Israel dan menyerang 11 sasaran militer. Serangan itu dilaporkan telah menyelesaikan respons tahap pertama terhadap pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan senior, di Beirut. Adapun respons penuh akan memakan waktu cukup panjang.

Kekhawatiran akan eskalasi antara kedua belah pihak telah meningkat sejak serangan rudal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel bulan lalu menewaskan 12 anak muda dan militer Israel membunuh Shukr di Beirut sebagai tanggapan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186993//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-H7SI_large.jpg
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944//pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186783//gaza_hancur_diserang_israel-AG8w_large.jpg
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474//israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185329//serangan_udara_israel_di_gaza_telah_menewaskan_310_warga_palestina_sejak_gencatan_senjata_dimulai-3mJx_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement