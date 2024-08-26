Breaking News! Gempa M5,8 Guncang Gunungkidul Yogyakarta

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 5,8 mengguncang Gunungkidul, DI Yogyakarta, Senin 26 Agustus 2024, pukul 19.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 95 km Barat Daya Gunungkidul Utara pada koordinat 8.78 Lintang Selatan–110.27 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.8, 26-Agu-24 19:57:42 WIB, Lok:8.78 LS,110.27 BT (95 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:30 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)