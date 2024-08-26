Keraton Solo Gelar Wilujengan Jelang Perayaan Sekaten

SOLO – Wilujengan digelar di Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/8/2024) malam. Ritual ini diadakan menjelang perayaan tradisi Sekaten.

Acara wilujengan dilaksanakan dengan selamatan secara sederhana. Doa dipanjatkan agar kegiatan Maleman Sekaten berjalan lancar dan selamat.

“Yang mengais rezeki di sini (Sekaten) dilimpahkan rezekinya, tidak ada yang rugi. Ini saling mendukung untuk suksesnya Sekaten,” kata Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo GKR Wandansari (Gusti Moeng).

Keraton Solo setiap menggelar acara, lanjutnya, terlebih dahulu melaksanakan wilujengan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberikan keselamatan. Pada 9 September 2024 nanti akan turun gamelan Sekaten, dan digelar Grebeg pada 16 September 2024.