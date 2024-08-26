Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Keraton Solo Gelar Wilujengan Jelang Perayaan Sekaten

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |02:38 WIB
Keraton Solo Gelar Wilujengan Jelang Perayaan Sekaten
Wilujengan di Keraton Solo (Okezone.com/Ary)
A
A
A

SOLO – Wilujengan digelar di Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/8/2024) malam. Ritual ini diadakan menjelang perayaan tradisi Sekaten.  

Acara wilujengan dilaksanakan dengan selamatan secara sederhana. Doa dipanjatkan agar kegiatan Maleman Sekaten berjalan lancar dan selamat. 

“Yang mengais rezeki di sini (Sekaten) dilimpahkan rezekinya, tidak ada yang rugi. Ini saling mendukung untuk suksesnya Sekaten,” kata Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo GKR Wandansari (Gusti Moeng).

Keraton Solo setiap menggelar acara, lanjutnya, terlebih dahulu melaksanakan wilujengan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberikan keselamatan. Pada 9 September 2024 nanti akan turun gamelan Sekaten, dan digelar Grebeg pada 16 September 2024.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681//riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183728//viral-kX8H_large.jpg
Breaking News! Gusti Purbaya Resmi Dinobatkan Jadi Raja Surakarta Pakubowono XIV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181920//riwayat_pendidikan-5rQm_large.jpg
Ini Pendidikan KGPAA Hamangkunegoro, Mahasiswa S2 UGM dan Putra Mahkota Keraton Surakarta yang Naik Takhta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/194/3181486//busana_hitam-AdcS_large.jpg
Pakubuwono XIII Dimakamkan, Ini Asal Usul Busana Nuansa Hitam Saat Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930//jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180907//gibran-sbv7_large.jpg
Gibran Melayat ke Keraton Solo, Berdoa di Depan Jenazah Raja Paku Buwono XIII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement