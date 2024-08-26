Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Bagus Priyo Zatmiko Berterima Kasih ke Warga Mojokerto

Sholahudin , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:38 WIB
MOJOKERTO - Bagus Priyo Zatmiko, kader Perindo Kabupaten Mojokerto pada pemilihan legislatif lalu memperoleh 7.706 suara dari dapil empat, meliputi Kecamatan Jetis, Gedeg, Dawarblandong dan Kemlagi.

Usai pelantikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Bagus Priyo Zatmiko, mengatakan sangat berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya dapil empat yang mendukung dan memilihnya sehingga dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

"Kami nantinya akan berkoordinasi dan kolaborasi dengan partai lain untuk membentuk fraksi sendiri di DPRD," katanya.

Diketahui, Dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto sebanyak 50 anggota DPRD mengucapkan sumpah janji mereka, termasuk kader Perindo Bagus Priyo Zatmiko.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah ini dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Ida Ayu Sri Adriyanto Astuti Widja dihadiri Forkopimda Mojokerto dari kabupaten dan kota Mojokerto.

(Khafid Mardiyansyah)

      
