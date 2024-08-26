Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Hutan Kawasan Coban Rondo Malang Terbakar, Pemadaman Masih Dilakukan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:42 WIB
Hutan Kawasan Coban Rondo Malang Terbakar, Pemadaman Masih Dilakukan
Kebakaran hutan kawasan Coban Rondo, Malang (BPBD Malang)
MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (kahurtla) melanda kawasan Coban Rondo di lereng Gunung Panderman, Pegunungan Putri Tidur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sejak Senin (26/8/2024) sore. Hingga malam ini, api masih membara dengan asap tebal mengepul. Upaya pemadaman terus dilakukan tim SAR gabungan.

Asper Perhutani Pujon Yuda mengatakan bahwa informasi kebakaran hutan kawasan Coban Rondo diterima pihaknya sekitar pukul 15.30 WIB.
"Info sementara di Blok Garotan Timur, Coban Manten, diterima pukul 15.30 WIB," ujar Yudha.

Menurut Yudha,kebakaran terjadi di ruas hutan lindung yang masuk kawasan Blok Garotan, kawasan Perhutani, BKPH Pujon, Malang. Api di kawasan barat sudah mulai mengecil, tinggal di bagian atas masih menyala.

"Masuknya Desa Pandesari, Kabupaten Malang. Update laporan terkini, titik api yang di sebelah barat mulai mengecil, tinggal yang diatas saja," kata dia.

Sementara Plt Kepala BPBD Kabupaten Malang Ichwanul Muslimin mengatakan bahwa kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektare hutan lindung di sisi timur Coban Rondo. Jenis tanaman yang terbakar serasah daun alang-alang kering dan rayutan.

