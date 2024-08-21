Karhutla di Pulau Galang, Personel Polri dan TNI Berjibaku Padamkan Api

PEKANBARU – Tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Petugas melakukan pemadaman dari pagi hingga malam.

Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan bahwa selain TNI, Polri pemadaman juga dibantu dari BPBD, MPA (Masyrakat Peduli Api), Satpol PP.

“Personel gabungan masih terus berjibaku memadamkan kebakaran lahan dan hutan di Indragiri Hulu, Riau. Bahkan tim melakukan pemadaman siang hingga malam hari untuk mencegah lahan terbakar tak meluas,” kata Kapolres Inhu Selasa (20/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa pemadaman dan pengendalian di titik kebakaran Pulau Galang sudah memasuki hari keenam. Pada hari ini tercatat ada 33 titik panas terpantau di Indragiri Hulu. Dari jumlah tersebut, 11 titik berada pada level di atas 80 persen, sedangkan 11 persen di atas 80 persen.

"Api sudah bisa kendalikan terpantau dari Dashboard Lancang Kuning sebanyak 22 titik panas berstatus kuning dan 11 titik panas status merah. Namun sore tadi tinggal 7 titik panas level kuning dan 4 titik panas level merah," tukasnya.