Dedi Mulyadi Daftar ke KPU Diarak Ribuan Warga: Mereka Ingin Pemimpin Istimewa

BANDUNG - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar), hari ini, Selasa (27/8/2024).

Pasangan berjuluk 'Dermawan' ini diarak oleh ribuan warga dengan titik keberangkatan di Stadion Sidolig, Kota Bandung. Arak-arakan karnaval seni dan budaya tersebut mengiringi Dedi-Erwan mendaftar ke kantor KPU Jabar.

Berdasarkan pantauan, Erwan Setiawan tiba lebih dulu dengan didampingi Umuh Muchtar di Stadion Sidolig. Kedatangannya pun langsung disambut ribuan pendukung yang telah menunggunya.

Tak berselang lama, Dedi Mulyadi pun tiba yang juga langsung disambut meriah para pendukungnya. Kedua pasangan ini pun tampak kompak dengan pakaian serba putih.

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi mengatakan, kehadiran para warga di Stadion Sidolog ini sebagai bentuk harapan agar Jabar ke depan lebih baik lagi.

"Kami akan mendaftarkan diri ke KPUD di antarkan oleh puluhan ribu warga Jawa Barat yang datang spontan sebagai bentuk adanya harapan agar Jawa Barat ke depan jauh lebih maju," ucap Dedi.

Jawa Barat, sambungnya, ke depan tidak ada lagi rakyat yang lapar, tidak ada rakyat yang kekurangan gizi, tidak ada rakyat yang tidak terlayani di rumah sakit.

Dedi Mulyadi juga bertekad, akan membawa banyak perubahan jika dirinya terpilihan sebagai Gubernur Jabar periode 2024-2029.

"Jawa Barat ke depan tidak ada yang tidak sekolah, tidak kekurangan air bersih, tidak ada jalan bolong, tidak ada kemacetan, Jawa Barat ke depan seluruh rakyatnya bahagia, saling mencintai, saling menyayangi, hidup dengan kedamaian semangat toleransi," katanya.