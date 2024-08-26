Dedi Mulyadi Ungkap Erwan Setiawan Pendampingnya di Pilgub Jabar 2024, Direkom Langsung Golkar-Gerindra

JAKARTA - Calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kader Partai Golkar, Erwan Setiawan akan menjadi cawagub pendampingnya. Menurutnya Erwan yang juga mantan wakil bupati Sumedang ditunjuk Golkar untuk berduet dengannya di Pilgub Jawa Barat 2024.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui video singkat diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71, Minggu (25/8/2024). Mulanya, Dedi yang mengenakan kemeja batik kuning mengaku telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan Gerindra.

“Ini kita lagi makan, warteg apaan ini bang? Jadi malam hari ini pake baju batik, baru pertama kali dipakai menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar,” kata mantan bupati Purwakarta ini.

Dia menyebutkan, dirinya hari ini telah mendapatkan tugas dari Partai Gerindra untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat (Jabar).

Di sisi lain, ia juga mengatakan, Golkar telah mengusung Erwan Setiawan untuk menjadi pendampingnya di Pilgub Jawa Barat.

“Hari ini saya di Partai Gerindra dan sudah mendapat tugas untuk mencalonkan diri untuk maju menjadi calon gubernur Jabar dan partai Golkar pun sama-sama memberikan tugas,” ujar Dedi mantan kader Golkar yang sudah bergabung ke Gerindra.

“Dan Partai Golkar pun sudah mengusung juga calon wakil gubernurnya kang Erwan Setiawan,” jelasnya.

(Salman Mardira)