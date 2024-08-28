Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Iran Sulit Diprediksi, AS Keukeuh Bela Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:42 WIB
Serangan Iran Sulit Diprediksi, AS <i>Keukeuh</i> Bela Israel
Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membela Israel dalam setiap serangan Iran (Foto: AP)
YERUSALEM - Amerika Serikat (AS) tetap berkomitmen untuk membela Israel dalam setiap serangan Iran. Meski serangan Iran sulit diprediksi namun Gedung Putih menanggapi pernyataan Iran dengan serius. Hal ini diungkapkan  juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby pada Selasa 27/8/2024).

"Kami yakin bahwa mereka masih bersiap dan siap untuk melancarkan serangan jika mereka ingin melakukannya, itulah sebabnya kami memiliki postur kekuatan yang ditingkatkan di wilayah tersebut," katanya.kepada Channel 12 Israel

"Pesan kami kepada Iran konsisten, telah dan akan tetap konsisten. Pertama, jangan lakukan itu. Tidak ada alasan untuk meningkatkan ini. Tidak ada alasan untuk berpotensi memulai semacam perang regional habis-habisan. Dan nomor dua, kami akan siap untuk membela Israel jika itu terjadi,” lanjutnya.

Iran telah bersumpah untuk memberikan tanggapan keras terhadap pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang terjadi saat ia mengunjungi Teheran akhir bulan lalu dan yang dituduhkan kepada Israel. Israel tidak membenarkan atau membantah keterlibatannya.

AS diketahui menempatkan dua kelompok penyerang kapal induk di Timur Tengah, serta satu skuadron jet tempur F-22 tambahan.

Kirby mengatakan pasukan itu akan tetap ada selama merasa perlu mempertahankannya untuk membantu mempertahankan Israel dan mempertahankan pasukan serta fasilitas mereka sendiri di wilayah tersebut.

Pada kesempatan itu, Kirby juga berharap adanya kemungkinan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Ia tetap optimis atas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata Gaza untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 10 bulan dan memulangkan 108 sandera Israel yang tersisa. Dia menjelaskan proses gencatan senjata berlangsung konstruktif dan ia menantikan lebih banyak pembicaraan di Doha dalam beberapa hari mendatang.

 

