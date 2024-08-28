Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Gempa M5,8 di Gunungkidul Merusak Bangunan, Tak Berefek ke Gunung Merapi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:10 WIB
6 Fakta Gempa M5,8 di Gunungkidul Merusak Bangunan, Tak Berefek ke Gunung Merapi
Kerusakan bangunan akibat gempa di Gunungkidul, Yogyakarta (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin 26 Agustus 2024 sekitar pukul 19.57 WIB. Sejumlah rumah mengalami kerusakan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Ada 8 Rumah Rusak

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, gempa bumi itu berdampak pada kerusakan bangunan rumah maupun fasilitas umum. Rinciannya, 5 unit rumah rusak ringan di Gunungkidul, 1 unit rumah rusak ringan di Kulonprogo, 1 rumah rusak ringan di Bantul dan 1 unit pasar rusak ringan di Sleman.

"Dari laporan visual, kerusakan bangunan itu rata-rata adalah keretakan di bagian dinding. Sementara itu, beberapa atap pasar di Sleman berjatuhan akibat guncangan gempa bumi tersebut," ujar Muhari.

2. Belum Ada Laporan Korban Jiwa

Muhari mengungkapkan, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah yang terdampak saat ini tengah melakukan kaji cepat dan menyusun laporan.

3. Tak Pengaruhi Aktivitas Merapi

Gempa ini juga dinyatakan tak berpengaruh pada aktivitas Gunung Merapi. Guncangan gempa bumi tektonik tersebut juga terekam oleh seismogram Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). 

Pihak BPPTKG memastikan bahwa gempa bumi itu tidak mempengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Merapi.

4. Tak Berpotensi Tsunami

Muhari mengatakan, pusat gempa bumi berada di titik koordinat 8,78 Lintang Selatan dan 110,27 Bujur Timur pada kedalaman 30 kilometer.

"Jika ditarik garis lurus, pusat gempa berada di dasar laut dan berjarak 95 kilometer sebelah barat daya dari wilayah Gunungkidul. Meski demikian, gempa bumi tersebut dipastikan tidak menimbulkan tsunami," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement