HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:02 WIB
Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya, Ini Analisis BMKG
Gempa guncang Maluku. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M6,2 mengguncang Pantai Utara Pulau-Pulau Babar, Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa 27 Agustus 2024 pukul 09.15.17 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M5,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,30° LS ; 129,75° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 188 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 88 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intraslab) Laut Banda," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tepa, Masela, Babar Timur dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan akan truk berlalu). Di daerah Saumlaki dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 09.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

 

Halaman:
1 2
      
