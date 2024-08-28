Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolres Rokan Hulu Pantau Langsung Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Hari Kedua

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:20 WIB
Kapolres Rokan Hulu Pantau Langsung Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Hari Kedua
Kapolres Rokan Hulu
A
A
A

ROKAN HULU - Hari ini, Rabu (28/8/2924) merupakan hari kedua Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu. Terlihat di lapangan personel Polres Rokan Hulu melaksanakan pengamanan di seputaran KPU dan Taman Kota. Ribuan Massa Pendukung dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kelmi Amri dan Asparaini terlihat memadati Taman Kota Siang itu. Sebelum pasangan tersebut mendaftar ke KPU mereka melakukan Dekralasi di depan para pendukungnya. 

Berbeda dengan kemarin yang masih Nihil pendaftar, hari ini terpantau sampai pukul 17.00 wib baru 1 paslon yang melaksanakan Pendaftaran ke KPU yakni Pasangan Kelmi - Asparaini. Pihak Kepolisian juga tampak masih berjaga di seputaran karena belum dinyatakan selesai oleh KPU untuk proses pendaftaran Pasangan Calon tersebut.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, SIK, MH menerangkan, "Hari ini kita melaksanakan pengamanan tahap pendaftaran pasangan calon Bupati dan Bupati Rokan Hulu,  personel Polres yang kami turunkan sejumlah 150 personel."  

Tidak Hanya mengamankan KPU, personel Polres Rokan Hulu dari tadi pagi terlihat di seputaran Taman Kota melaksanakan pengaturan maupun rekayasa arus lali lintas karena sebelum pasangan Kelmi-Amri mendaftar ke KPU mereka melaksanakan deklarasi di hadapan ribuan pendukungnya. Dan sampai pk 20.00 wib, pendaftaran diterima dan dinyatakan selesai oleh KPU, kemudian personel Polres melaksanakan Konsolidasi dan persiapan untuk pengamanan esok hari karena direncanakan 4 pasangan calon sekaligus mendaftar ke KPU.

 

Halaman:
1 2
      
