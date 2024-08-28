Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,4 Guncang Tasikmalaya Jabar

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:21 WIB
Gempa M3,4 Guncang Tasikmalaya Jabar
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu (28/8/2024) sekira pukul 10.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.74 Lintang Selatan - 107.84 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.4, Kedalaman: 5 km, 28 Agu 2024 10:36:48 WIB, Koordinat: 7.74 LS-107.84 BT (Pusat gempa berada di Laut 51 Km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA)," tulis BMKG.

Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Gempa dirasakan (MMI) III Cipatujah, III Cibalong, III Pamengpeuk," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Tasikmalaya
