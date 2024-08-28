Tampil Nyentrik Naik Kuda, Duo Srikandi Daftar ke KPU Palembang

PALEMBANG - Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina (Fitri-Nandri) tampil nyentrik saat akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Paslon berjuluk 'Duo Srikandi' tersebut mendatangi kantor KPU Palembang di Jalan Mayor Santoso Kelurahan 20 Ilir D. III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan menaiki kuda.

Perjalanannya menuju KPU Palembang diikuti ribuan pendukung Fitri-Nandri yang berjalan kaki. Setibanya di depan KPU Palembang, Fitri-Nandri disambut dengan tarian pencak silat, sebelum akhirnya mendaftarkan diri sebagai paslon Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

"Alhamdulillah pendaftaran hari ini berjalan lancar. Tadi sempat deg-degan naik kuda tapi untungnya tidak kenapa-kenapa," ujar Fitrianti Agustinda, Rabu (28/8/2024).



