HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Siap Menangkan Pasangan Nasir-Wardan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:17 WIB
Partai Perindo Siap Menangkan Pasangan Nasir-Wardan
Perindo Riau
A
A
A

PEKANBARU - Pasangan M Nasirr dan Wardan hari ini resmi mendaftar ke KPUD Riau. Partai Perindo  menyatakan siap memenangkan pasangan dengan slogan Nawaitu itu. 

"Kita dari partai Perindo siap berjuang untuk memenangkan pasangan Nasir-Wardan,'" kata Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf Rabu (28/8/2024). 

Dia memastikan bahwa mesin politik Partai Perindo Riau di 12 kabupaten dan kota sudah siap dipanaskan dan siap memenangkan pasangan pasangan Nasir Wardan. 

Nasir sendiri merupakan mantan anggota DPR RI serdang Wardan merupakan mantan Bupati Inhil dua priode. Pasangan ini didukung oleh 10 partai termasuk partai Perindo.

