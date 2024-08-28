Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasangan M Nasir-Wardan Resmi Daftar Pilgub Riau, Didukung Partai Perindo

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:46 WIB
Pasangan M Nasir-Wardan Resmi Daftar Pilgub Riau, Didukung Partai Perindo
Pasangan M Nasir dan Wardan daftar maju Pilgub Riau (Foto: Okezone.com)
A
A
A

PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang didukung Partai Peirindo, M Nasir dan  HM Wardan hari ini resmi mendaftar ke KPUD Riau, Rabu (28/8/2024), untuk Pilkada 2024. Mereka mendaftar diiringi pengurus partai dan warga. 

Sebelum ke KPUD Riau  pasangan Nasir-Wardan diarak dari Jalan Purna MTQ Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman oleh seribuan simpatisan dan juga pengurus parrtaii koalisi dan partai pendukung. 

Arak-arakan juga diramaikan pawai sejumlah warga yang mengenakan pakaian tradisional nusantara. Setelah itu mereka akhirnya sampai ke Kantor KPU Riau jalan Gajah Mada. 

Tampak juga hadir Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf dan sejumlah pengurus Partai Peirindo. Mereka disambut oleh ketua dan anggota KPU Riau. 

"Jika kami terpilih, kita akan menyejahterakan masyarakat Riau. Di mana sumber daya alam Riau sendiri sebenarnya sudah bisa menyejahterakan masyarakat, " kata Nasir. 

(Angkasa Yudhistira)

      
