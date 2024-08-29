The Blue Jeans Soldiers, Pasukan Rahasia TNI yang Pakai Jeans dan Rambut Gondrong

JAKARTA – Letjen TNI (Purn) Sutiyoso pernah mengalami situasi ekstrem di mana ia harus bertahan tanpa makanan selama lima hari demi menyelamatkan empat anggotanya yang terluka akibat serangan musuh. Dengan tekad kuat, Sutiyoso menolak meninggalkan rekan-rekannya yang sedang berjuang antara hidup dan mati.

Kisah heroik ini tertuang dalam buku berjudul “Sutiyoso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando”.

Mengutip Sindonews, pada saat itu Sutiyoso yang berpangkat Kapten menerima tugas rahasia dari Ketua G-1/Intelijen Hankam, Mayjen TNI LB Moerdani. Ia ditugaskan untuk memantau situasi politik dan keamanan di perbatasan Timor Portugis, yang kini dikenal sebagai Timor Leste, mengingat kondisi wilayah tersebut semakin memanas.

Gelombang pengungsi dari Timor Portugis mulai membanjiri perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mencari perlindungan. Sementara itu, upaya negosiasi antara Pemerintah Portugis dengan partai-partai politik lokal seperti UDT, Fretilin, dan Apodeti tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga situasi semakin tidak stabil.

Dalam rangka operasi rahasia ini, dibentuklah Satuan Tugas Intelijen Kopassus yang dipimpin oleh Mayor Yunus Yosfiah dengan kekuatan awal 100 personel. Seiring perkembangan situasi, satgas ini berkembang menjadi tiga tim yang masing-masing diberi kode sandi nama perempuan: Susi, Tuti, dan Umi.

Setiap tim terdiri dari 100 personel dan menjadi bagian dari Operasi Flamboyan. Tim Susi dipimpin oleh Mayor Infanteri Yunus Yosfiah dengan wakilnya Kapten Infanteri Sunarto. Tim Tuti dikomandoi oleh Mayor Infanteri Tarub bersama Kapten Infanteri Agus Salim Lubis sebagai wakil.