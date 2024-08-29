Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

PDIP Dikabarkan Usung Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim, Akan Daftar ke KPU Malam Ini

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |10:15 WIB
PDIP Dikabarkan Usung Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim, Akan Daftar ke KPU Malam Ini
Politisi PDIP Tri Rismaharini (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan mengusung Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans, di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim). 

Berdasarkan informasi yang diterima, keduanya akan mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, di Jalan Raya Tenggilis Surabaya pada Kamis (29/8/2024) sekira pukul 19.30 WIB. 

Perlu diketahui, Tri Rismaharini merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah menjadi Wali Kota Surabaya periode 2010-2020. Saat ini Risma menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI.

Sementara Gus Hans diketahui merupakan kader partai Golkar. Ia sempat digadang menjadi calon Bupati Jombang pada 2024 dan diusung Golkar. Namun Gus Hans memilih pinangan PDI Perjuangan untuk berduet bersama Risma. 

 

