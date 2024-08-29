Advertisement
HOME NEWS JABAR

Beredar Kabar Anies Baswedan Maju Pilgub Jabar 2024, Begini Suasana Kantor PDIP

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:52 WIB
Beredar Kabar Anies Baswedan Maju Pilgub Jabar 2024, Begini Suasana Kantor PDIP
Suasana Kantor PDIP menjelang pencalonan di Pilgub Jabar (Foto: MPI)
BANDUNG - PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan bakal mengusung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Kabar ini berembus di detik-detik terakhir pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Berdasarkan pantauan di kantor DPD PDlP Jabar pada Kamis (29/08/2024) pukul 19.20 WIB, terlihat suasana kantor berlambang banteng itu ramai dipenuhi para kader. Tampak pula, sejumlah kendaraan yang terparkir di area halaman kantor. Sejumlah wartawan pun terlihat bersiap untuk meliput siapa sosok yang akan diusung PDIP di Pilgub Jabar 2024.

Namun, hingga berita ini dimuat, belum ada tanda-tanda kehadiran Anies ataupun sosok kandidat cagub lainnya yang berada di kantor DPD PDIP Jabar.

Sekedar informasi, hari ini merupakan hari terakhir untuk bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar mendaftar ke KPU.

Khusus untuk hari terakhir, pendaftaran dibuka hingga pukul pukul 23.59 WIB, masih ada 5 jam hingga pendaftaran resmi ditutup.

Namun, hingga saat ini, DPD PDIP Jabar belum resmi mengumumkan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung di Pilkada Jabar 2024.

 

