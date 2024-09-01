Setidaknya 6 Orang Tewas, Ratusan Terluka Saat Topan Shanshan Terjang Jepang

TOKYO – Setidaknya enam orang tewas saat Topan Shanshan merayap ke arah timur Jepang pada Sabtu, (31/8/2024) mengguyur sebagian besar wilayah dengan hujan lebat, memicu peringatan tanah longsor dan banjir ratusan kilometer dari pusat badai.

Rekaman di stasiun penyiaran nasional NHK menunjukkan rumah-rumah dengan atap sebagian terkikis sementara mobil-mobil melaju dengan roda dalam di jalan-jalan yang banjir di barat daya negara itu. Badai itu menerjang Kyushu pada Kamis, (29/8/2024) membawa curah hujan yang memecahkan rekor.

Satu orang hilang dan lebih dari 100 orang terluka, kata Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Jepang. Lebih dari 35.000 rumah tanpa listrik di prefektur Kagoshima di Kyushu selatan, menurut Kyushu Electric.

Dilansir Reuters, Topan Shanshan, yang berpusat di Samudra Pasifik sekira 480 km barat daya Tokyo pada pukul 12:50 siang waktu setempat, memicu hujan lebat hingga ke prefektur paling utara Hokkaido, meskipun telah diturunkan statusnya menjadi badai tropis pada Jumat. Angin bertiup kencang hingga 25 meter per detik atau 90 km per jam.

Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan banjir dan tanah longsor di seluruh negeri sejak badai itu tiba, menghentikan layanan udara dan kereta api serta menutup pabrik. Badai itu diperkirakan akan melemah menjadi depresi tropis selama akhir pekan tetapi diperkirakan akan terus membawa hujan lebat, NHK melaporkan.

(Rahman Asmardika)