INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Ratu Kecantikan Afsel yang Diburu karena Kewarganegaraan, Ternyata Menang Kontes di Nigeria

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |13:35 WIB
Kisah Ratu Kecantikan Afsel yang Diburu karena Kewarganegaraan, Ternyata Menang Kontes di Nigeria
Kisah ratu kecantikan Afrika Selatan (Afsel) Chidimma Adetshina menghentak banyak orang di dunia (Foto: Miss South Africa)
NIGERIA – Kisah ratu kecantikan Afrika Selatan (Afsel) Chidimma Adetshina menghentak banyak orang di dunia. Dia diburu karena kewarganegaraannya dan dipaksa keluar dari kontes Miss Afrika Selatan. Namun ternyata Adetshina dinobatkan sebagai ratu kecantikan di negara lain.

Adetshina terlihat menangis bahagia saat dinobatkan sebagai Miss Universe Nigeria pada Sabtu (31/8/2024). "Mahkota ini bukan hanya untuk kecantikan; ini adalah seruan untuk persatuan," terang mahasiswa hukum berusia 23 tahun itu menyatakan setelah berminggu-minggu menjadi pusat perhatian media.

Dia diketahui diundang untuk berpartisipasi dalam Miss Universe Nigeria setelah posisinya sebagai finalis dalam kontes Miss Afrika Selatan memicu gelombang kritik.

Beberapa orang di Afrika Selatan mempertanyakan kelayakannya untuk berkompetisi dalam kontes kecantikan tersebut karena meskipun menjadi warga negara Afrika Selatan, ayah Ibu Adetshina adalah orang Nigeria dan ibunya memiliki akar Mozambik.

Kontes kecantikan memicu pertikaian tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara Afrika Selatan  Dalam wawancara, Adetshina mengatakan bahwa ia lahir di Soweto,  kota kecil di Afrika Selatan yang terletak di sebelah Johannesburg dan tumbuh besar di Cape Town.

Pertikaian tentang kewarganegaraannya memicu penyelidikan oleh penyelenggara Miss Afrika Selatan yang meminta departemen dalam negeri negara tersebut untuk memeriksa kelayakannya.

Setelah penyelidikan awal, departemen tersebut mengumumkan bahwa ibu Adetshina dituduh melakukan "pencurian identitas" untuk menjadi warga negara Afrika Selatan.

Namun, pernyataan tersebut menambahkan bahwa Adetshina tidak mungkin berpartisipasi dalam dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan ibunya karena ia masih bayi saat itu.

Sehari setelah pengumuman tersebut, Adetshina mengundurkan diri dari kontes tersebut, dengan mengatakan bahwa ia mengambil keputusan tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

 

