Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Jenderal Kopassus yang Kenyang Tempur di Medan Operasi 

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:20 WIB
Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Jenderal Kopassus yang Kenyang Tempur di Medan Operasi 
Letjen TNI Purn Sutiyoso (foto: dok ist)
A
A
A

LETJEN TNI (Purn) Sutiyoso, kerap diterjunkan dalam setiap misi berbahaya. Sejak bergabung di Kopassus, berbagai tugas operasi telah dijalaninya. Di antaranya, operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Termasuk operasi klandestein di Timor Timur (Timtim). 

Bahkan, saat pertama kali diterima menjadi perwira pasukan Para Komando, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1968 yang ketika itu baru berpangkat Letnan Dua (Letda), mendapat tugas BKO ke Yonif 323 Banjar Patronan. Sutiyoso langsung di terjunkan dalam operasi penumpasan pemberontak Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS)/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di pedalaman belantara hutan Kalimantan, sebagai Komandan Pleton (Danton) combat intelligence atau intelijen tempur.

PGRS/Paraku merupakan kelompok bersenjata yang pada awalnya dibina dan dilatih TNI saat konfrontasi dengan Malaysia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, perubahan kepemimpinan nasional dan membaiknya hubungan Indonesia-Malaysia membuat konfrontasi kedua negara tersebut berakhir. Namun tidak dengan PGRS/Paraku, kelompok yang berafiliasi dengan komunis ini masih tetap mengangkat senjata dan melakukan perlawanan. Hal ini membuat TNI terpaksa meredam perlawanan kelompok bersenjata ini dengan mengerahkan Kopassus.

Dikutip dalam buku biografinya berjudul “Sutiyoso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando” mantan Pangdam Jaya ini menceritakan, saat itu dirinya berangkat dengan kapal laut menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Sutiyoso melanjutkan perjalanan ke daerah pedalaman perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia. Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga harus menyusuri Sungai Kapuas.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185621//3_oknum_tni_pembunuh_kacab_bank-6kYr_large.jpg
Berkas Rampung, 3 Oknum TNI Pembunuh Kacab Bank Segera Diseret ke Pengadilan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement