Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Turunkan Bendera Bulan Bintang di Aceh, 2 Prajurit TNI Diganjar Kenaikan Pangkat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |22:05 WIB
Turunkan Bendera Bulan Bintang di Aceh, 2 Prajurit TNI Diganjar Kenaikan Pangkat
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua prajurit TNI mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Operasi Militer Selain Perang atas aksi menurunkan Bendera Bulan Bintang, dan mengibarkan kembali Bendera Merah Putih saat peringatan Hari Damai Aceh. Upacara penganugerahan KPLB dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (20/8/2026).

Dua prajurit tersebut berasal dari Kodam Iskandar Muda, yakni Sersan Dua (Serda) Irfan Farhan dan Prajurit Dua (Prada) Donni Pinto Harahap. Irfan naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu), sedangkan Donni menjadi Prajurit Satu (Pratu).

"Baru saja dilaksanakan upacara penganugerahan pemberian kenaikan pangkat luar biasa yang dilaksanakan oleh Panglima TNI kepada dua prajurit TNI yang menunjukkan prestasi lebih," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2026).

Nas menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto karena Irfan dan Donni dinilai menunjukkan keberanian memanjat tiang demi mengibarkan Bendera Merah Putih. TNI menilai keduanya telah menjalankan tugas melebihi panggilan tugas pokoknya.

"Penghargaan diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa operasi militer, selain perang kepada prajurit yang dinilai melaksanakan tugas melebihi panggilan tugas pokok," tegas Nas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237353//gatot-6OWH_large.jpg
Jenderal Gatot Ingatkan Meritokrasi TNI Terancam jika Jabatan Dipengaruhi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237315//mayjen_muhammad_nas-Xhmw_large.jpg
TNI Tegaskan Aceh Kondusif Usai Kericuhan Hari Damai: Aceh Adalah Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233613//mayjen_tni_yudha_airlangga-a2KG_large.jpg
Usai Evakuasi Jenazah Teina Alya, TNI Terlibat Kontak Senjata dengan OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231548//presiden_prabowo_subianto-v4Rx_large.jpg
Prabowo ke Perwira TNI-Polri: Jangan Tergoda Korupsi, Integritas Harga Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231397//prabowo-mRY6_large.jpeg
Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230794//presiden_prabowo_subianto-bRwQ_large.jpg
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Tak Terpisahkan dari Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement