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TNI Tegaskan Aceh Kondusif Usai Kericuhan Hari Damai: Aceh Adalah Indonesia!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |16:34 WIB
TNI Tegaskan Aceh Kondusif Usai Kericuhan Hari Damai: Aceh Adalah Indonesia!
Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas menegaskan, kondisi terkini di Banda Aceh kondusif setelah kericuhan yang sempat terjadi saat Peringatan Hari Damai Aceh. TNI memastikan situasi di kawasan tersebut telah kembali aman dan tidak ada masalah.

"Hasil koordinasi antara seluruh pihak terkait baik dari TNI, Polri, termasuk pemerintah daerah sudah bisa dikoordinasikan, diclearan, intinya kondisi saat ini kondusif, tidak ada masalah," kata Nas kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2026).

Nas juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menyebarkan berita simpang siur yang menyebut kondisi Aceh mengkhawatirkan. Dia menegaskan Aceh merupakan bagian dari Indonesia.

"Jadi saya imbau tidak ada lagi yang menyebarkan berita-berita bahwa Aceh begini begitu segala macam, ataupun tidak ada kekhawatiran. Aceh adalah Indonesia," tegasnya.

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Topik Artikel :
Bendera GAM TNI Aceh
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