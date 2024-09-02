Pidie Jaya Diguncang Gempa M4,7, Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatera

PIDIE JAYA - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,7 mengguncang Kabupaten Pidie Jaya dan sekitarnya, Provinsi Aceh pada Senin 2 September 2024, Pukul 20.51 WIB. Gempa bumi dangkal terjadi akibat adanya aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Aceh-Central.

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 4,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.86° Lintang Utara (LU) dan 96.06° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 28 kilometer Barat Daya Kabupaten Pidie Jaya Aceh di kedalaman 5 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen Aceh-Central.

"Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Mane dengan skala intensitas IV MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela, pintu berderik dan dinding berbunyi,"sebut Hendro Nugroho kepada MPI, Senin (2/9/2024).

Kemudian, ujar Hendro Nugroho, dirasakan di daerah Calang, Nagan Raya dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu