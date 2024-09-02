Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ratusan Anggota Jamaah Islamiyah Berikrar Kembali ke NKRI

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |01:30 WIB
Ratusan Anggota Jamaah Islamiyah Berikrar Kembali ke NKRI
Para anggota JI ikrar kembali ke NKRI (Okezone.com/Eka)
SEMARANG – Ratusan anggota Jamaah Islamiyah (JI) di Kudus dan sekitarnya alias Muria Raya berikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prosesi itu dilakukan di Gedung Serbaguna Graha Idola, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (1/9/2024).

JI adalah organisasi terlarang di Indonesia karena terlibat terorisme. Momen ikrar anggota JI kembai ke NKRI itu dikemas dalam sarasehan Kader Dakwah Nusantara dengan tema “Bangun Negeri Bersama Dai”. Totalnya ada 280 orang anggota JI yang menyatakan kembali ke pangkuan NKRI.

Deklarasinya dipimpin oleh Abdullah Ansori alias Abu Fatih yang merupakan mantan tokoh senior JI, sempat menjabat Ketua Mantiqi II JI.

“Kami eks anggota Al Jamaah Al Islamiyah eks karesidenan Pati dan sekitarnya. Menyatakan:

1.     Mendukung samikna wa atokna terhadap pembubaran Al Jamaah al Islamiyah oleh para masyayikh kami di Bogor tanggal 30 Juni 2024

2.     Siap kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari pemahaman dan kelompok tatharruf atau ekstrem

3.     Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsiten untuk menjalankan harkat yang merupakan konsekuensi logisnya

Semoga Allah meridoi keputusan ini

 

Telusuri berita news lainnya
