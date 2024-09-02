Pilkada 2024, Bupati Nina Agustina: Jangan Percaya Hoaks dan Saling Menjatuhkan!

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin mendekat. Nina Agustina sebagai Bupati Petahana yang kembali mencalonkan berpesan kepada masyarakat jelang Pilkada Indramayu 2024.

Dalam orasi politiknya saat Deklarasi Pemenangan, Nina juga berpesan kepada ribuan pendukungnya agar membantu keamanan dan kelancaran berlangsungnya Pilkada 2024 Indramayu.

Nina Agustina juga berpesan agar masyarakat Indramayu tidak termakan berita tidak jelas sumber dan kebenarannya alias berita hoaks.

"Jangan asal baca sesuatu terutama dimedsos (media sosial) yang belum pasti kebenarannya, itu berbahaya. Jadi jangan percaya hoax," ujarnya, Senin (2/9/2024).

Selain itu, agar berjalannya Pilkada 2024 yang kondusif, diharapkan kepada masyarakat yang mempunyai pilihan Paslon yang berbeda-beda, jangan sampai menggunakan cara yang tidak benar. Jangan saling menjatuhkan demi mendapatkan kemenangan.

"Semua punya hak untuk maju dan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, ataupun Wakil. Tapi tidak perlu menjatuhkan,”ujarnya.

“Dan bapak ibu yang hadir di sini jangan tutup mata, hati, dan telinganya. Lihat secara benar, mana calon pemimpin yang benar-benar punya kesungguhan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Indramayu," sambung Nina Agustina.