Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pilkada 2024, Bupati Nina Agustina: Jangan Percaya Hoaks dan Saling Menjatuhkan!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |17:42 WIB
Pilkada 2024, Bupati Nina Agustina: Jangan Percaya Hoaks dan Saling Menjatuhkan!
Bupati Indramayu Nina Agustina/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin mendekat. Nina Agustina sebagai Bupati Petahana yang kembali mencalonkan berpesan kepada masyarakat jelang Pilkada Indramayu 2024.

Dalam orasi politiknya saat  Deklarasi Pemenangan, Nina juga berpesan kepada ribuan pendukungnya agar membantu keamanan dan kelancaran berlangsungnya Pilkada 2024 Indramayu.

Nina Agustina juga berpesan agar masyarakat Indramayu tidak termakan berita tidak jelas sumber dan kebenarannya alias berita hoaks.

"Jangan asal baca sesuatu terutama dimedsos (media sosial) yang belum pasti kebenarannya, itu berbahaya. Jadi jangan percaya hoax," ujarnya, Senin (2/9/2024).

Selain itu, agar berjalannya Pilkada 2024 yang kondusif, diharapkan kepada masyarakat yang mempunyai pilihan Paslon yang berbeda-beda, jangan sampai menggunakan cara yang tidak benar. Jangan saling menjatuhkan demi mendapatkan kemenangan.

"Semua punya hak untuk maju dan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, ataupun Wakil. Tapi tidak perlu menjatuhkan,”ujarnya.

“Dan bapak ibu yang hadir di sini jangan tutup mata, hati, dan telinganya. Lihat secara benar, mana calon pemimpin yang benar-benar punya kesungguhan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Indramayu," sambung Nina Agustina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement