HOME NEWS NUSANTARA

Pasangan Oktovianus Tebai-Angkian Goo Lakukan Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Jayapura

iNews TV , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:36 WIB
Pasangan Oktovianus Tebai-Angkian Goo Lakukan Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Jayapura
Pemeriksaan kesehatan cabup Dogiyai
A
A
A

JAYAPURA - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Oktovianus Tebai dan Angkian Goo menjalani tes kesehatan, di RSUD Jayapura, Papua. Pemeriksaan ini sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui oleh bakal paslon pada Pilkada 2024, setelah mendaftar di KPU Kabupaten Dogiyai.

Oktovianus yang adalah Ketua Partai Perindo Papua Tengah, bersama pasangan bakal calon wakil bupati Angkian Goo melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura.

Oktovianus Tebai mengatakan bahwa pemeriksaan di hari ke 2 yang dijalani ini meliputi pemeriksaan darah lengkap, jantung, saraf, lambung dan beberapa pemeriksaan lainnya.

"Kami berpesan agar masyarakat jeli melihat pasangan calon yang mempunyai niat baik, untuk bekerja dan membangun masyarakat," katanya.

"Jika kami dapat kepercayaan, kami siap bekerja untuk rakyat," lanjutnya.

Di tempat yang sama Angkian Goo mengharapkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat Dogiyai, untuk memilih pasangan yang disingkat Tego ini. Pasangan Tego sendiri diusung Partai Perindo dan PSI.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
