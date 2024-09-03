Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Paslon Hermus-Mugiyono Optimis Bakal Menang di Pilkada Manokwari 2024

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:24 WIB
Paslon Hermus-Mugiyono Optimis Bakal Menang di Pilkada Manokwari 2024
Pasangan Hermus Indou dan Mugiyono maju di Pilkada Manokwari 2024 (foto: dok ist)




JAKARTA - Pasangan Hermus Indou dan Mugiyono optimis akan menang dalam Pilkada Manokwari 2024. Pasalnya, keduanya didukung oleh 13 partai politik, yakni PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PAN, Hanura, Demokrat, PSI, Gerindra, PKB, PPP, Nasdem, Partai Buruh dan Perindo.

Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari, Henock Rumansara, memimpin pembacaan deklarasi yang diikuti oleh ketua-ketua partai pengusung lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Henock menegaskan, koalisinya merupakan bukti soliditas dan komitmen partai-partai politik di Manokwari untuk mendukung pasangan HERO dalam melanjutkan pembangunan di Manokwari. 

"Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan visi yang jelas, Hermus Indou dan Mugiyono adalah pilihan terbaik untuk memimpin Manokwari lima tahun ke depan," tegas Henock.

 

Halaman:
1 2
      
