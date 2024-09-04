Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Damkar Lebak Mogok saat Akan Evakuasi Kebakaran, Korban Rugi Puluhan Juta

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:17 WIB
Mobil Damkar Lebak Mogok saat Akan Evakuasi Kebakaran, Korban Rugi Puluhan Juta
Warga mendorong mobil damkar yang mogok saat akan memadamkan kebakaran.
A
A
A

LEBAK - Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lebak harus didorong puluhan orang saat akan memadamkan kebakaran di salah satu rumah warga, Rabu (4/9/2024). Warga yang mengetahui lantas berduyun-duyun datang dan mendorong kendaraan untuk sampai di lokasi.

Momen mobil plat merah yang mendadak mogok ketika akan tiba di lokasi kejadian kebakaran itu, langsung tersebar. Kepala Bidang Damkar Dinas Satpol PP Lebak Iwan Darmawan membenarkan adanya peristiwa mobil Damkar mogok saat akan melakukan evakuasi. 

"(Betul) Satu unit yang kita datangkan ke lokasi sempat ada masalah mati mendadak akhirnya kita panggil satu unit lagi dan tiba di lokasi. Yang trouble kita perbaiki Alhamdulilah bisa bantu padamkan api walaupun sempat mogok," kata Iwan saat dihubungi awak media, Rabu (4/9/2024).

Iwan hanya menyebut hari itu merupakan apes bagi tim Damkar Kabupaten Lebak. Alasannya, mobil tersebut setiap hari diperiksa, dipanasin sesuai dengan aturan yang berlaku. "Namun di lapangan kita tidak bisa prediksi kadang hal apapun bisa terjadi hal tidak diinginkan. Tapi sudah harusnya begitu, apes. Tapi mobil tidak ada masalah dan sering diperiksa," tuturnya.

Diketahui, Rumah dua lantai di Kampung Empang, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak terbakar, Rabu (4/9/2024). Bagian lantai atas rumah milik Ahmad Zen (55) itu ludes terbakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement