Paslon Amar-Hanipah Rajai Elektabilitas di Pilkada Sumbawa Barat

SUMBAWA BARAT - Elektabilitas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Amar Nurmasnyah-Hanipah Musyafirin unggul sementara dari pasangan calon (Paslon) lainnya yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat pada November 2024. Hal itu tergambar dalam hasil survei Media Survei Nasional (Median).

Peneliti Median Ade Irfan Abdurrahman mengungkapkan, ketika ditanyakan kepada para responden mengenai siapa Paslon yang akan dipilih jika Pilkada Sumbawa Barat dilaksanakan sekarang. Hasilnya, ternyata Amar-Hanipah menduduki peringkat pertama dengan 35,8 persen.

"Diikuti pasangan Fud Syaifuddin-Aheruddin dengan 26,7 persen, Nur Yasin-Sumardhan 8,8 persen, dan Ahmad Salim-Muhammad Nasir 2,4 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 26,4 persen," katanya, Kamis (5/9/2024).

Amar-Hanipah ternyata juga unggul dari sisi elektabilitas sebagai calon bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat. Pasangan tersebut menempati posisi pertama dengan 35,4 persen. Sementara rivalnya, Fud Syaifudin 27 persen, Nur Yasin 8,8 persen, Ahmad Salim 2,4 persen, dan 26,4 persen tidak menjawab.

"Sedangkan untuk elektabilitas calon wakil bupati, nama Hanipah Musyafirin berada di peringkat pertama dengan 30,1 persen. Dibuntuti Aheruddin 26,7 persen. Sumardhan 6,1 persen, Muhammad Nasir 4,1 persen. Sedangkan 33 persen tidak menjawab," ujarnya.