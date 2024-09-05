Kepala Pemilik Motor di Tangerang Ditembak Maling hingga Terkapar

TANGERANG - Peristiwa berdarah menggemparkan wilayah Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (5/9/2024). Seorang pemilik motor ditembang maling pada bagian kepala.

Peristiwa itu terjadi pukul 12.00 WIB, kala itu sang pemilik memergoki bahwa kendaraannya tengah menjadi sasaran pencuri di depan Alfamart, Km 35, Jayanti, Kabupaten Tangerang.

Kapolsek Cisoka, AKP Eldi mengatakan peristiwa berdarah itu terjadi setelah pemilik kendaraan yang belum diketahui identitasnya berusaha menyelamatkan kendaraannya dari aksi pencurian.

"Motornya berhasil selamat, namun nahas korban tertembak pada bagian kepalanya saat menyelamatkan motor dari aksi curanmor," ujar Eldi saat dikonfirmasi awak media.

Setelah melakukan penembakan, lanjut Eldi, pelaku bergegas melarikan diri. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut.

"Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, mudah-mudahan bisa diselamatkan karena tertembak bagian kepalanya. Saat ini korban sudah mendapatkan penanganan," Pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)