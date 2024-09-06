Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kremlin: Pasukan Rusia Hanya Serang Target Militer, Bukan Warga Sipil Seperti Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:12 WIB
Kremlin: Pasukan Rusia Hanya Serang Target Militer, Bukan Warga Sipil Seperti Ukraina
Rusia meyakinkan bahwa pasukannya hanya akan  menyerang target militer di Ukraina (Foto: AP)
UKRAINA Rusia meyakinkan bahwa pasukannya hanya akan  menyerang target militer di Ukraina. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada Izvestia pada Kamis (5/9/2024) mengatakan pasukan Rusia tidak akan secara bebas menargetkan warga sipil.

Berbicara di sela-sela Forum Ekonomi Timur, Peskov mengatakan militer Ukraina akan melakukan apa saja saat mereka menyerang bangunan perumahan dan sipil di Rusia.

“Militer Rusia melanjutkan serangannya secara eksklusif pada target militer atau di dekat target militer," terangnya.“Kemudian kita melihat rezim Kiev menggunakan munisi tandan di daerah pemukiman dan target sipil murni,” ujarnya

Meskipun demikian, Rusia akan terus meningkatkan efisiensi, meningkatkan tekanan, dan bergerak maju dalam operasi militer khususnya hingga semua tujuannya tercapai sepenuhnya.

Sejak dimulainya konflik pada bulan Februari 2022, pasukan Ukraina telah beberapa kali menembaki wilayah perbatasan Rusia di Belgorod, Kursk, dan Bryansk, yang menyebabkan kematian warga sipil, cedera, dan kerusakan infrastruktur.

Salah satu serangan terbaru di Daerah Belgorod pada Minggu malam menghancurkan sebuah taman kanak-kanak, yang mendorong otoritas daerah tersebut untuk menutup puluhan taman kanak-kanak lainnya dan mengalihkan beberapa sekolah ke pembelajaran jarak jauh. Belgorod telah berulang kali menjadi sasaran penembakan dan serangan pesawat nirawak Ukraina selama seminggu.

Serangan tersebut, yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina dengan menggunakan bom curah, telah merenggut nyawa lima warga sipil dan melukai 46 orang, termasuk tujuh anak di bawah umur.

 

