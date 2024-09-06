Advertisement
HOME NEWS JABAR

Usai Viral Anaknya Dianiaya Guru Matematika, Orangtua Lapor Polisi

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:16 WIB
Usai Viral Anaknya Dianiaya Guru Matematika, Orangtua Lapor Polisi
Guru matematika aniaya siswa (Foto: tangkapan layar)
CIANJUR - Orangtua siswa SMAN 2 Cianjur yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan oleh oknum guru akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebab, siswa yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan itu mengalami trauma dan luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya.

"Saya akan meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat ini anak saya trauma, belum lagi luka lebam akibat kekerasan yang dilakukan oknum guru tersebut," ujar orangtua siswa, MA, Jumat (6/9/2024).

MA mengaku, anaknya telah dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk memastikan kondisi fisik usai mendapatkan kekerasan di lingkungan sekolahnya. "Awalnya saya tidak mengetahui kejadian ini, tapi beberapa saat banyak yang menghubungi kalau anak saya dipukuli gurunya saat belajar di kelas," jelasnya.

MA meminta, pihak terkait agar memberikan sanksi tegas terhadap guru mata pelajaran matematika berinisial SMG itu. "Agar disanksi tegas, sebagai efek jera. Apalagi kejadiannya tejadi di lingkungan sekolah tempat pembentukan karakter siswa," terangnya.

Kepala KCD Pendidikan wilayah 4 Provinsi Jawa Barat Nonong Winarti mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menyusun laporan untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Jawa Barat.

"Kita bikin laporan ke Disdik Jabar terkait kejadian ini agar ditindak lanjuti seperti apa. Tapi kami sudah bersepakat agar guru itu tidak diberi jam mengajar," ucapnya.

 

