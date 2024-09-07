Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Gempa M4,9 Gianyar Bali, Warga Panik hingga Sejumlah Bangunan Rusak Ringan

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:26 WIB
Gempa M4,9 Gianyar Bali, Warga Panik hingga Sejumlah Bangunan Rusak Ringan
Gempa saat di SDN 3 Sidan (foto: dok ist)
A
A
A

GIANYAR - Gempa bermagnitudo 4,9 menguncang Kabupaten Gianyar, Bali, pada Sabtu (7/9/2024). Gempa yang berpusat di kedalaman cukup dangkal yakni 10 km membuat gempa cukup kuat terasa, dan membuat panik warga.

Akibat gempa ini,  beberapa kerusakan bangunan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Gianyar. Warga dibuat panik dengan terjadinya gempa bermagnitudo 4,9 pada pukul 09.51 Wita.

Beberapa kerusakan bangunan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar Bali, yakni meliputi bangunan Dinas Pariwisata Gianyar, bangunan Balai Banjar Bukit Sari Sidan, bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidan, serta beberapa bangunan lain yang masih didata petugas BPBD Gianyar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190137//gempa_maluku_tenggara_barat-HihO_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190130//cuaca_ekstream-FOsx_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di 6 Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190128//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-s2Lk_large.jpg
Indonesia Dikepung Tiga Siklon, BMKG Imbau Waspada Hujan dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190096//cuaca_jabodetabek-E7qX_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934//gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement