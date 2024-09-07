Gempa M4,9 Gianyar Bali, Warga Panik hingga Sejumlah Bangunan Rusak Ringan

GIANYAR - Gempa bermagnitudo 4,9 menguncang Kabupaten Gianyar, Bali, pada Sabtu (7/9/2024). Gempa yang berpusat di kedalaman cukup dangkal yakni 10 km membuat gempa cukup kuat terasa, dan membuat panik warga.

Akibat gempa ini, beberapa kerusakan bangunan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Gianyar. Warga dibuat panik dengan terjadinya gempa bermagnitudo 4,9 pada pukul 09.51 Wita.

Beberapa kerusakan bangunan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar Bali, yakni meliputi bangunan Dinas Pariwisata Gianyar, bangunan Balai Banjar Bukit Sari Sidan, bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidan, serta beberapa bangunan lain yang masih didata petugas BPBD Gianyar.