Viral! Pelajar di Lebak Kerjakan ANBK di Atas Bukit Gegara Susah Sinyal

LEBAK - Pelajar SMP Negeri 4 Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten harus mengerjakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di atas bukit. Hal itu disebabkan karena di daerah mereka mengalami susah sinyal.

Puluhan pelajar harus menempuh jarak 1,5 kilometer agar bisa mencapai dataran tinggi sehingga terdeteksi sinyal. Ya tujuannya agar mereka bisa mengerjakan salah satu program yang digagas pemerintah pusat.

Hari Laksono, selaku Proktor ANBK SMPN 4 Muncang mengatakan kegiatan tersebut dilakukan diluar sekolah lantaran kesulitan sinyal alias blankspot ketika akan masuk ke aplikasi ANBK.

"(Foto yang beredar) Lagi di bukit. Itu juga belum semua siswa bisa mengerjakan, karena susah sinyal baru 26 dari 40 siswa yang sudah mengerjakan," kata Hari Laksono kepada awak media, Sabtu (7/9/2024).