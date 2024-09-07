Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Erupsi Dahsyat Sore Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 4.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:43 WIB
Gunung Ibu Erupsi Dahsyat Sore Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 4.000 Meter
Gunung Ibu Erupsi. Foto: IST.
JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi dahsyat sore hari ini, Sabtu 7 September 2024, pukul 17.56 WIT. Bahkan, abu vulkanik meluncur 4.000 meter di atas puncak dalam peristiwa tersebut. 

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Sabtu, 07 September 2024, pukul 17:56 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 4000 m di atas puncak (± 5325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya.

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 349 detik. 

Sementara itu, Richard meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Puteranegara Batubara)

      
