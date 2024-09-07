Advertisement
HOME NEWS JABAR

Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang Timpa Jaringan Listrik Kawasan Hutan Kamojang Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:32 WIB
Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang Timpa Jaringan Listrik Kawasan Hutan Kamojang Bandung
Tiang Listrik timpa hutan
BANDUNG - Angin kencang menerjang kawasan Hutan Kamojang di wilayah Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung.

Akibatnya, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa jaringan listrik bertegangan 20 kV milik PLN hingga putus, Sabtu (7/9/2024). Atas kejadian tersebut, aliran listrik di wilayah Kecamatan Ibun pun padam. 

Peristiwa ini dibenarkan Manager PLN UP3 Majalaya, Hafazah. Dia menyebut, pohon tumbang yang menimpa saluran udara tegangan menengah (SUTM) mengakibatkan aliran listrik padam di beberapa wilayah Kecamatan Ibun.

"Jadi memang betul akibat cuaca ekstrem angin kencang tadi pagi, ada pohon yang tumbang dan menimpa jaringan listrik. Kami bergerak cepat dengan menurunkan 30 personel untuk melakukan recovery ke lokasi kejadian," ucap Hafazah dalam keterangannya.

Hafazah memastikan, saat ini aliran listrik di wilayah tersebut sudah normal kembali.

"Untuk aliran listrik saat ini sudah kembali normal, kami bisa recovery wilayah yang terdampak padam di bawah 3 jam," ungkapnya.

Hafazah mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemeliharaan jaringan listrik, termasuk melakukan pemangkasan terhadap ranting atau pohon-pohon yang menganggu jaringan listrik, terutama memasuki musim pancaroba.

"Ya untuk mengantisipasi kejadian serupa, kami pun akan terus melakukan pemeliharaan jaringan termasuk melakukan pemangkasan ranting-ranting pohon yang mengganggu disekitar jaringan listrik," katanya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia menghimbau, masyarakat dan pelanggan agar dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga keandalan jaringan listrik.

 

