Peristiwa 8 September: Kecelakaan USAir Tewaskan 132 Orang

JAKARTA - Peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 8 September. Sebut saja 132 orang tewas dalam kecelakaan USAir 427 hingga kebakaran di Inggris yang tewaskan mayoritas anak-anak.

Selain peristiwa-peristiwa itu, masih ada sejumlah momen bersejarah lainnya. Berikut ini Okezone paparkan, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Minggu (8/9/2024).

Kelahiran Mantan Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi

Irjen Pol (Purn) Drs. Muhammad Husein Hamidi (lahir di Paya Pisang Klat, Bandar Dua, Pidie Jaya, Aceh, 8 September 1958; umur 60 tahun) adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Husein merupakan lulusan Akpol 1983.

132 Orang Tewas dalam Kecelakaan USAir 427

USAir Penerbangan 427 dijadwalkan terbang dari Bandar Udara Internasional O'Hare Chicago ke Pittsburgh, Pennsylvania, dengan tujuan akhir West Palm Beach, Florida. Penerbangan ini jatuh pada tanggal 8 September 1994, menewaskan semua penumpang yang berjumlah 132 orang.

Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional

Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional/Sedunia atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat.