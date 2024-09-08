Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PKPI Gabung Koalisi Airin-Ade di Pilgub Banten

Hambali , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:16 WIB
PKPI Gabung Koalisi Airin-Ade di Pilgub Banten
PKPI dukung Airin-Ade (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dukungan ini menambah jumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Banten Maju Bersama yang mengusung pasangan Airin-Ade. 

Koalisi Banten Maju Bersama sebelumnya merupakan gabungan sejumlah partai politik. Yakni Partai Golkar, PDIP, Partai Gelora, Partai PBB, Partai Umat, Partai Buruh, PKN, Partai Masyumi, dan bertambah PKPI.

Ketua Dewan Pembina DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Banten Saberawi Jaya mengaku sudah mendapatkan perintah dari DPP PKPI untuk menyerahkan surat dukungan kepada pasangan Airin-Ade di Pilkada Banten. Terutama kepada calon yang diusung oleh Partai Golkar. 

"Harapan kami ke depan, bersama-sama membangun Provinsi Banten, sesuai dengan tagline yang dimiliki oleh Airin-Ade yaitu Banten Maju Bersama," ujarnya, Minggu (8/9/2024). 

Ketua DPD PKPI Banten Sarbini Alkabin menambahkan, kader Golkar ini sangat komitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat dan memajukan kabupaten/kota di Provinsi Banten. "Kami juga mengarahkan semua kader PKPI agar pilkada di kota/kabupaten dan Pilgub Banten, harus mendukung kader Golkar yang maju di Pilkada, dan turun ke bawah untuk menyosialisasikan visi misinya, kita harus bantu menangkan," katanya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum atas nama tim pemenangan Airin-Ade mengucapkan terima kasih kepada PKPI yang bergabung di Koalisi Banten Maju Bersama dan memenangkan kader-kader Golkar yang maju di Pilkada 2024.

 

