Nessa Salsa Ungkap Suaminya Sempat Mencoba Berhubungan Intim Tapi Tak Berhasil

JAKARTA - Nessa Salsa, istri yang mengaku menikah dengan suami yang diduga mempunyai kelainan seks menyimpang mengungkap bahwa suaminya pernah mencoba menyentuhnya tapi tak berhasil. Upaya hubungan intim itu pun tidak dilakukan pada malam pertama pernikahan.

Setelah menikah, Nessa mengaku sama sekali tak disentuh oleh suaminya. Dirinya pun berpikir bahwa saat itu suaminya kelelahan lantaran resepsi pernikahan.

"Besoknya itu dia pergi ke Jakarta itu Seninnya kerja katanya. Aku tuh tadinya mau ikut karena penganten baru mau ikut aja kan," kata Nessa di akun Yotuber Dedi Mulyadi seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Nessa menceritakan bahwa saat itu suaminya mengatakan akan kembali pada pekan depan. Ia pun memilih menunggu suaminya di rumahnya.

"(Setelah bertemu) Dia mencoba dan karena saya baru pertama saya sakit dan Aa bilang karena sakit jadinya aku enggak tega," ungkap Nessa.

"Kamu jangan aduh-aduh terus akunya enggak tega. Selama dari itu selama enam bulan uda enggak pernah nyoba lagi," imbuh Nessa.

Mendengar penjelasan Nessa Salsa, Kang Dedi Mulyadi pun sempat bertanya apakah tak ada inisiatif Nessa untuk mencoba memulai hubungan suami istri. "Saya enggak enak gitu," timpal Nessa.