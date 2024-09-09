Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Rusia Jatuh di Latvia dan Rumania, Tuai Protes Keras dari NATO dan UE

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |09:49 WIB
Drone Rusia Jatuh di Latvia dan Rumania, Tuai Protes Keras dari NATO dan UE
Rusia menuai kecaman keras setelah dronenya terdeteksi hatuh di Latvia dan Rumania (Foto: AP)
A
A
A

MOSKOWRusia menuai kecaman keras pada Minggu (8/9/2024) setelah dronenya terdeteksi hatuh di Latvia dan Rumania. Kedua negara itu merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa (UE).

Pesawat nirawak serang Rusia yang terbang menuju Ukraina dituduh melanggar wilayah udara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Rumania dan Latvia, pada Minggu (8/9/2024). Serangan ini memicu seruan untuk tanggapan yang kuat dari aliansi militer tersebut.

"Sebuah drone militer Rusia jatuh di bagian timur Latvia kemarin. Investigasi masih berlangsung," terang Presiden Latvia Edgars Rinkevics di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Rumania mengatakan bahwa sebuah drone serang Rusia yang menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina pada malam hari telah memasuki wilayah udaranya.

"NATO harus menanggapi fakta bahwa 'Shahed' Rusia merasa bebas terbang di wilayah udara negara-negara Eropa. Mereka harus ditembak jatuh," kata Andriy Yermak, kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, di Telegram, merujuk pada drone peledak diri ala Iran.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga pada Minggu (8/9/2024) mengutuk pelanggaran wilayah udara Rumania dan Latvia, menyebutnya sebagai pengingat nyata bahwa tindakan agresif Rusia melampaui Ukraina. Ia menambahkan pada X bahwa Ukraina membutuhkan tindakan konkret dari sekutu.

"Keputusan kolektif yang berani untuk menggunakan pertahanan udara mitra guna mencegat rudal dan pesawat nirawak Rusia di atas Ukraina. Bantuan militer yang lebih kuat dan lebih cepat untuk pejuang Ukraina. Mencabut pembatasan penggunaan senjata oleh Ukraina. Bertindak sekarang," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189271//drone-HShi_large.jpg
Drone Bantu Deteksi Kerusakan Bangunan Lebih Cepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188969//ilustrasi-7Xq3_large.jpg
Berkaca dari Peristiwa Kebakaran Kemayoran, Ini Penyebab Baterai Drone Meledak dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/18/3188953//indonesia_berpartisipasi_dalam_bazar_amal_iwa_di_bucharest-QD1u_large.jpeg
Pesona Indonesia Semarakkan Bazar Amal IWA di Bucharest
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement