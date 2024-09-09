Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologis Truk BBM Meledak Hebat Usai Tabrakan, 48 Tewas dan 50 Sapi Terpanggang Hidup-Hidup

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:19 WIB
Kronologis Truk BBM Meledak Hebat Usai Tabrakan, 48 Tewas dan 50 Sapi Terpanggang Hidup-Hidup
Truk tangki bahan bakar meledak hebat usai bertabrakan dengan truk lain di Nigeria menewaskan 48 orang (Foto: PTI)
A
A
A

NIGERIA - Sebuah truk tangki bahan bakar meledak hebat usai bertabrakan dengan truk lain di Nigeria. Menurut badan tanggap darurat negara itu, kejadian ini  menyebabkan ledakan yang menewaskan sedikitnya 48 orang.

Abdullahi Baba-Arab, direktur jenderal Badan Manajemen Darurat Negara Bagian Niger, pada Minggu (8/9/2024) mengatakan truk tangki bahan bakar itu juga membawa ternak di daerah Agaie di negara bagian Niger utara-tengah dan sedikitnya 50 di antaranya terbakar hidup-hidup.

Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung di lokasi kecelakaan. Baba-Arab mengatakan awalnya 30 mayat ditemukan. Namun dalam pernyataan selanjutnya, ia mengatakan ada 18 mayat korban tambahan yang terbakar hingga tewas dalam tabrakan itu. Ia mengatakan korban tewas telah dimakamkan secara massal.

Awalnya tidak jelas berapa banyak orang lain yang terluka. Mohammed Bago, gubernur negara bagian Niger, mengatakan penduduk di daerah yang terkena dampak harus tetap tenang. Dia juga meminta pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas jalan untuk melindungi jiwa dan harta benda.

Dengan tidak adanya sistem kereta api yang efisien untuk mengangkut kargo, kecelakaan truk yang fatal sering terjadi di sebagian besar jalan utama di Nigeria, negara terpadat di Afrika, dengan lebih dari 220 juta penduduk.

 

