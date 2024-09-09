Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Terlilit Hutang, Pedagang Kambing di Lombok Timur Bunuh Diri  

Ramli Nurawang , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:10 WIB
Gegara Terlilit Hutang, Pedagang Kambing di Lombok Timur Bunuh Diri  
Gantung Diri (foto: freepik)
A
A
A

SELONG - Naas, Seorang lansia bernama Makwan (66) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Korban diduga bunuh diri gegara terjerat hutang.

Korban ditemukan tewas gantung diri dengan seutas tali nilon di kamar mandi rumahnya, di RT 09 Dusun Dasan Tinggi Desa Sambalia Lombok Timur, Senin (09/09/2024) sekitar pukul 16.30 Wita.

"Korban ditemukan oleh saksi Riska Sutri Apriani yang akan memandikan anaknya di kamar mandi/toilet rumah sudah dalam keadaan gantung diri," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman.

 

