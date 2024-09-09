Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengamanan Pilkada 2024, Kapolda Riau Minta Calon Kepala Daerah Jaga Persatuan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:38 WIB
Pengamanan Pilkada 2024, Kapolda Riau Minta Calon Kepala Daerah Jaga Persatuan
Kapolda Riau Irjen M Iqbal. (Foto: Polda Riau)
A
A
A

PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengingatkan agar semua pihak menjalin persatuan dan kesatuan selama Pilkada 2024. Dia juga meminta para calon kepala daerah yang berkontestasi bisa bergandengan tangan walau sedang berkompetisi.

“Kita ingin para peserta kontestasi gubernur, wali kota, bupati dan para wakilnya bisa bergandengan tangan dan mereka bersaudara,” kata Kapolda Riau dalam acara pembukaan Lomba Jurnalistik Pilkada Riau Damai, Senin (9/9/2024).

Dalam kegiatan itu hadir Kepala Diskominfotik Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, Ketua KPU Riau Rusidi, Waka Polda Riau Brigjen Polisi K Rahmadi.

Kapolda Riau menegaskan bahwa pihaknya sudah siap melakukan pengamanan selama tahapan pilkada hingga selesai. Untuk Pilkada, Polda Riau menegaskan akan menggelar karya jurnalistik di Riau. Di mana sebelumnya juga menggelar lomba pada Pileg dan Pilpres.

Dia menjelaskan peran media juga sangat diperlukan untuk mencitapkan suasana sejuk selama Pilkada. Untuk itu Polda Riau sudah melakukan cooling system (pendinginan). Dia menjelaskan peran media sangat diperlukan dalam menciptakan Pilkada Damai.

Halaman:
1 2
      
