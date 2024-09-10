Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cawabup Dion Agasi Sambangi Ponpes Darrut Tauhid Jelang Pilkada Purworejo

Sucipto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:14 WIB
Cawabup Dion Agasi Sambangi Ponpes Darrut Tauhid Jelang Pilkada Purworejo
Cawabup Dion Agasi Sambangi Ponpes Darrut Tauhid/ist
A
A
A

PURWOREJO - Bakal Calon Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi berkunjung ke Ponpes Darrut Tauhid di Desa Kedungsari, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dia didampingi oleh Ketua DPC PKB Rudy Hartono.

Kedatangan Dion untuk menyambung silaturahmi dengan pengasuh Ponpes Darrut Tauhid yaitu KH Toifur Mawardi dan juga Gus Sahnun putra KH Toifur. Dalam kesempatan itu, Dion disambut ratusan santri dan berdoa bersama.

Dion mengatakan, kedatangannya kali ini untuk memohon doa serta nasehat pengasuh Ponpes Darrut Tauhid di Purworejo.

"Bersilaturahmi kepada Kiai Toifur, memohon doanya, memohon nasehatnya dan alhamdulillah beliau sangat senang sekali, saya berkesempatan berjumpa kepada ulama besar sangat senang dan tadi alhamdulillah diajak sholat berjamaah, didoakan, dan diberi nasehat,itulah tujuan pertama dan utama,"ujar Dion, Rabu (10/9/2024).

Dia juga mengaku, untuk meminta doa dan restu kepada pengasuh Ponpes di Purworejo beserta santri di sana.

“Saya juga memohon doa dan restu untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sebagai Calon Wakil Bupati Purworejo yang nantinya akan disandingkan oleh Bupati Petahana Yuli Astuti selaku Calon Bupati Purworejo di 2024-2029 mendatang,” ungkapnya.

Saat melaksanakan sholat berjamaah dan doa bersama santri, Dion menilai, para santri memiliki kepekaan dalam menuntut ilmu agama yang sangat tinggi.

“Terbukti dari penjelasan dan pesan-pesan yang disampaikan pengasuh Ponpes Darrut Tauhid di Ndalemnya sangatlah bermakna dan meneduhkan hati,” pungkasnya.

 

